Anche per la IV edizione il Messina Street Food Fest non sarà solo una grande festa del cibo di strada e una vetrina per i tanti imprenditori del food che riempiranno di profumi e sapori il grande villaggio gastronomico di piazza Cairoli. Dal 13 al 16 ottobre ci sarà spazio anche per tanta buona musica, che accompagnerà tutto lo svolgersi della manifestazione. Saranno 8 le band di musica live che si alterneranno sul palco della manifestazione, a partire da giovedì 13 ottobre. I primi ad esibirsi, alle 20.30 saranno i “Camurria” e a seguire, alle 22.30 “La soluzione”.

I “The Brixton” e i “Firrio” saranno i protagonisti della seconda giornata dell’evento, venerdì 14 ottobre, mentre sabato 15 toccherà ai “Match music” ed ai “Fuori orario” far ballare piazza Cairoli al ritmo della loro musica. Per la quarta ed ultima giornata dell’evento, domenica 16 ottobre, sono previste le performance della “Gesuè Pagano band” e degli “Approssimativi”.

Negli orari mattutini e pomeridiani il pubblico potrà apprezzare la musica di ben 18 dj: Antonio Campo, Rinaldo Mauro e Dj Kate per giovedì 13 ottobre, Sergio Mnemonico, Rinaldo Mauro, Piero Mazzù, Gioe Bertè, Fabrizio Duca, in consolle venerdì 14 ottobre. Manlio La Cava, Sergio Mnemonico, Lorenzo Macrì, Bruno Blandina ed Helen Brown proporranno il loro sound sabato 15, mentre domenica 16 sarà la volta di Stefano Falcone, Josè Dj, Alfredo Micali, Rinaldo Mauro e Antonio Zanghì.

Programma spettacoli Messina Street food fest dal 13 al 16 ottobre 2022: