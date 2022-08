“E CHE FAI NON TE LA SPARI UNA FOTO CON POSA NATURALE AL TRAMONTO?”, HA SCRITTO COME DIDASCALIA NELL’ULTIMO POST PUBBLICATO SU INSTAGRAM

Articolo…, tratto da…. www.rds.it!

Anche quando pubblica le foto più seducenti e mozzafiato, Federica Nargi non perde mai l’autoironia che la contraddistingue. “E che fai non te la spari una foto con posa NATURALE al tramonto?”, ha scritto come didascalia nell’ultimo post pubblicato su Instagram.

Bikini e fisico perfetto. Sullo sfondo, ovviamente, il bellissimo mare di Formentera, la sua isola del cuore. La risposta dei follower, ad oggi 4.1 milioni, non si è fatta attendere. Il post ha raccolto subito centinaia di messaggi e più di 110.000 like.

Federica e il compagno Alessandro Matri sono molto legati a Formentera e, in più occasioni, hanno detto che sarebbe la location perfetta per il loro futuro matrimonio. L’argomento è riemerso più volte negli ultimi mesi. Molte riviste di gossip hanno scritto diversi articoli sulla possibilità che Federica e Alessandro avessero deciso di sposarsi.

Secondo le indiscrezioni la coppia avrebbe detto il fatidico “Sì, lo voglio” a giugno. Era stato poi Diva e Donna a diffondere l’indiscrezione che i due avessero annullato tutto. Com’era prevedibile, gli altri siti che si occupano di cronaca rosa hanno iniziato a parlare di una possibile crisi all’interno della coppia. Di fronte a così tanti pettegolezzi del tutto infondati, l’ex Velina ha preferito dare una smentita. “Ho saputo che questa estate Alessandro doveva sposarmi” – ha detto la Nargi su Instagram – “Fatelo sapere anche a me quando sarà sto matrimonio. Ma come mai sono sempre l’unica che non sa le cose”.

Foto: Instagram!