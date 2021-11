L’INIZIATIVA, RIENTRA NEL CONTESTO DEI WEEKEND DEDICATI AL “FAST VAX”, PROMOSSI DAI RESPONSABILI DELL’UFFICIO PER L’EMERGENZA COVID 19 E DALL’ASP DI MESSINA, ACCOLTI DAI COMPONENTI DELLA DIREZIONE DELLA STRUTTURA CHE ATTENDERANNO TUTTI IL 12, 13 E 14 NOVEMBRE NEGLI ORARI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO

Anche questa settimana nell’apposita postazione dedicata sarà possibile effettuare al Centro Commerciale Tremestieri il vaccino anti Covid. L’iniziativa rientra nell’ambito dei weekend dedicati ai “Fast Vax”, promossi dall’Ufficio Commissario Emergenza Covid 19 e dall’Asp di Messina ed accolti dalla direzione del Centro, la quale, dopo i fine settimana di ottobre, che hanno riscosso un significativo successo fra i visitatori, ha deciso di prolungare l’iniziativa anche per i quattro weekend di novembre.

L’obiettivo è quello di sostenere la campagna di vaccinazione in un momento sociale ancora delicato che necessita sforzi importanti da parte delle istituzioni, ma ove possibile, anche dei privati.

In questo senso si spiega il sostegno del Centro Commerciale Tremestieri che ha deciso in maniera convinta di ospitare l’importante iniziativa di sensibilizzazione e di destinare un ampio spazio del terzo piano della propria struttura, che, di fatto è stato “trasformato” in un hub vaccinale.

Le vaccinazioni sono libere e saranno effettuate da domani (12 novembre) a domenica 14 novembre dalle 10,00 alle 13,00 e nel pomeriggio dalle 16,00 alle 19,00. Tuttavia chi lo desidera può prenotarsi chiamando il 347.8651022 oppure mandando una mail a info@centrocommericialetremestieri.com.

Inoltre per fornire un servizio sempre migliore alla cittadinanza al piano terra del Centro, durante i weekend dedicati alla vaccinazione, è operativo l’INFO POINT, un punto informativo con personale pronto a rispondere ad alcune richieste dell’utenza sulle problematiche del Green Pass, quali ritardi sul rilascio o stampa della “certificazione verde”.

Questo mese i weekend “Fast Vax” si svolgeranno anche nei fine settimana dal 19 al 21 e dal 26 al 28 novembre.