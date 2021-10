Anche quest’anno è ripartita la campagna #Traintobecool, il progetto di educazione alla legalità in ambito ferroviario promosso dal Ministero dell’Interno, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Università di Roma La Sapienza. Il progetto si propone di educare i giovani studenti al rispetto di alcune regole, in particolare al fine di evitare spiacevoli incidenti dovuti all’inosservanza di precise norme e comportamenti da tenere nelle stazioni o in prossimità di sedi ferroviarie.

Il Compartimento #PoliziaFerroviaria per la Calabria, anche per il nuovo anno scolastico, ha ripreso gli incontri mensili in istituti scolastici situati nei pressi di linee ferroviarie o frequentati da studenti pendolari. Il primo incontro si è svolto lo scorso venerdì 1° ottobre con gli alunni delle classi di terza media dell’Istituto Comprensivo “G. Moscato” di Reggio Calabria, allo scopo di sensibilizzare gli studenti sui tanti rischi presenti in ambito ferroviario e sui comportamenti corretti da tenere per salvaguardare la propria ed altrui incolumità.

Considerato il gran numero di giovani che utilizzano il treno per raggiungere le scuole e i dati sugli incidenti ferroviari che coinvolgono proprio gli adolescenti, gli agenti della Polfer, anche con il supporto di filmati e slide, hanno spiegato ai ragazzi quali potrebbero essere i pericoli del trasporto ferroviario ed i comportamenti da evitare assolutamente, quali l’attraversamento dei binari, il superamento della linea gialla, la salita a bordo del treno in movimento, il lancio di oggetti contro i convogli in transito. Anche grazie alla disponibilità ed alla proficua collaborazione con il Dirigente Scolastico e il corpo docenti, gli incontri proseguiranno nelle prossime settimane allo scopo di raggiungere tutti gli studenti dell’istituto.