Anche quest’anno l’8 marzo sarà una giornata ricca di eventi, per noi molto importanti: la raccolta di make-up e prodotti per l’igiene personale, da destinare alle donne della sezione femminile del carcere di Montorio – Verona, ha prodotto ottimi frutti, grazie alla generosità di alcune persone ed alla donazione della Rossetto Group, che ci ha fatto pervenire il consigliere regionale Tomas Piccinini. Il materiale raccolto sarà portato all’interno dell’Istituto dalla consigliera comunale Patrizia Bisinella, alla quale abbiamo consegnato il tutto nella giornata di lunedì. Questa iniziativa riguarderà anche il carcere di Santa Maria Capua Vetere, grazie ad una importantissima donazione ricevuta dal negozio di cosmesi LUSH di Napoli ed in alcune carceri della Calabria. Nell’ambito di questa iniziativa consegneremo in date successive anche alle donne detenute del carcere Piazza Lanza di Catania (tramite l’Associazione Nike).

Successivamente, una consegna verrà effettuata anche alle soggette ristrette al Pagliarelli di Palermo (tramite la nostre referente regionale per la Sicilia, Donatella Corleo). Nel pomeriggio – dalle 16 alle 18 – presso la sala del Liston 12, in p.zza Bra a Verona, saremo presenti con un incontro pubblico in collaborazione con Demos ed Azione Comunitaria, dal titolo “Donna fragile: scarto dello scarto”, moderato da Agostino Trettene di Demos Verona, al quale abbiamo invitato il sindaco, Damiano Tommasi, gli assessori comunali Luisa Ceni, Stefania Zivelonghi ed Italo Sandrini, ed il garante comunale delle persone private della libertà personale, don Carlo Vinco… l’incontro è aperto al pubblico e sarà trasmesso in live streaming dai canali social di Sbarre di Zucchero. I cittadini veronesi sono quindi invitati a partecipare. Sarà consegnato un omaggio alle signore presenti.