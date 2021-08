Anche quest’anno, sulla base delle disposizioni impartite dal Comando Provinciale di Roma sono stati intensificati i servizi per prevenire e contrastare i reati tipici di questo periodo.

Sotto la lente i luoghi di maggiore aggregazione: dai locali alle spiagge. Incrementati i servizi di pattuglia su strada – con particolare attenzione nelle ore notturne – per prevenire furti e rapine. Controlli alla circolazione stradale attraverso i posti di controllo. Il piano prevede un vasto dispiegamento di forze per monitorare il territorio. Personale in uniforme e in abiti civili presidierà le aree urbane, vigileranno abitazioni e parcheggi, fermate della metropolitana, i luoghi meno frequentati o comunque ritenuti più a rischio. In campo anche gli elicotteri dell’Arma che forniranno il necessario supporto aereo e nei parchi carabinieri a cavallo.

Unità antiborseggio nei pressi dei monumenti, basiliche ed a bordo dei mezzi pubblici così come interventi antiabusivismo nei luoghi più frequentati. Particolare attenzione è rivolta alle fasce deboli, come anziani e persone sole che trascorreranno il periodo estivo presso le proprie abitazioni, fornendo loro ogni utile assistenza e prevenendo il fenomeno delle truffe.