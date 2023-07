Anche quest’anno torna “Etna in scena”, il cartellone di Spettacoli estivi, promossi dall’amministrazione comunale di Zafferana Etnea, divenuta un appuntamento fisso per centinaia di artisti e decine di migliaia di spettatori, conquistando un posto tra gli eventi di maggiore rilievo in Italia.

Nella sala consiliare del palazzo di città, la conferenza stampa di presentazione della rassegna che da luglio a settembre punterà i riflettori sull’anfiteatro Falcone –Borsellino, con musica, Teatro, danza e Cabaret: presenti il sindaco, Salvatore Russo, il vicesindaco nonché assessore al Turismo e Spettacolo, Salvo Coco, l’assessore al Bilancio, Ezio Pappalardo, la responsabile del settore Affari, Maria Grazia Ognissanti, gran parte della squadra di governo, i consiglieri comunali, insieme ai promoter degli spettacoli in rassegna, tra cui Nuccio La Ferlita, Giuseppe Truscia e agli artisti protagonisti. Immancabili come sempre i 15 big della musica nazionale, grazie al lavoro incessante dell’assessore al Turismo e allo Spettacolo, che in sinergia con tutta la giunta ha realizzato un Programma trasversale che accontenta ogni tipo di platea. Tra loro anche il vice presidente del Catania Football Club, Vincenzo Grella, che con la sua presenza ha suggellato il feeling con la Città che accoglierà la squadra rossazzurra per il ritiro estivo.

“Anche in questa stagione il nostro paese è riuscito a confermare la presenza di artisti di fama nazionale e internazionale, – ha dichiarato il sindaco Russo – nella musica, nel Teatro, nelle arti, senza rinunciare all’intrattenimento e al legame con il territorio… gli Spettacoli in Piazza, ancora più numerosi degli altri anni, costituiscono un valore imprescindibile per tutti noi. Inoltre quest’anno siamo onorati di poter ospitare il Catania Football Club che ha scelto di fare la preparazione estiva qui a Zafferana. Abbiamo messo in moto la macchina organizzativa per consegnare il nostro campo sportivo nel modo migliore possibile. Il Catania ci dà così la possibilità di accogliere un maggior numero di turisti e visitatori. Insomma sarà una 25esima edizione all’insegna dello Spettacolo e dello sport”.

“L’investimento sulla cultura, lo spettacolo, la promozione turistica e quest’anno anche sportiva – ha detto il vicesindaco Coco – continua a essere una delle direttrici principali di questa amministrazione che, grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti, ha saputo attraversare anni difficili senza rinunciare alle storiche manifestazioni cittadine. Abbiamo lavorato duramente in questi mesi insieme al sindaco, alla giunta, ai consiglieri comunali e a tutto l’apparato amministrativo. per avere un programma variegato che abbraccia diverse tipologie di eventi, dalla danza al teatro, alla musica fino ai concerti dei grandi artisti, tra i più apprezzati nel panorama nazionale e non solo. “Etna in scena” è stata luce per Zafferana e continuerà a esserlo, insieme a tutti voi”.

“È molto importante per noi del Catania Football Club – ha sottolineato il vice presidente Grella – essere qua a Zafferana, l’abbiamo scelta appositamente nonostante avessimo altre alternative perché crediamo fortemente nella forza di questo territorio, e poi abbiamo trovato amministratori e dirigenti smart che hanno voglia di fare e creare una collaborazione con noi che spero possa durare oltre il solo ritiro dal campionato”.

A dare un valore aggiunto alla manifestazione estiva sarà la presenza, come detto, del Catania Football Club che contribuirà ad attirare l’attenzione di tanti tifosi, appassionati, professionisti del settore e di un pubblico eterogeneo che potrà decidere di seguire alcuni degli appuntamenti di “Etna in Scena”. Si parte in grande stile con i concerti dei big della musica internazionale, con gli Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo con 15 album in studio in oltre 30 anni di carriera, che si esibiranno il 18 luglio alle ore 21.30. L’1 agosto alle ore 21.30 torna Andrea Scanzi con “Ti vengo a cercare” un omaggio questa volta al maestro Franco Battiato “Voli imprevedibili ed ascese velocissime” accompagnato sul palco dal musicista Gianluca Di Febo.

Il 4 agosto alle 21.00 altro atteso concerto, quello con Gianluca Grignani e il suo live tour 2023, dal sapore marcatamente rock, nel quale non mancheranno i suoi grandi successi. Unico concerto in Sicilia. Il 6 agosto si cambia genere, con Drusilla Foer che torna in tour con una serie limitata di date del suo recital in divenire, “Elegantissima”, divenuto ormai un cult, fra racconti di vita vissuta, canzoni e grande musica dal vivo. Il 7 si continua con Irene Grandi e il suo Spettacolo “Io in Blues”. Un nuovo concerto, una scaletta di canzoni internazionali e italiane che spazia dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues.

L’11 ospite Mogol – G. Carroccia che tornano in Sicilia con “Emozioni, un viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”. Il concerto racconta l’opera di due tra i più grandi artisti che il panorama della musica italiana abbia mai avuto. Il 16 agosto alle ore 21.00 sul palco vedremo Daniele Silvestri, tornato sulla scena discografica con “Disco X”, il suo decimo album che arriva a distanza di 4 anni da “La Terra sotto i piedi”. Il 19 agosto ritorna la classe e l’eleganza di Fiorella Mannoia e Danilo Rea, immersi nel chiarore delle candele, con un repertorio che ripercorrerà i successi della cantante romana e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea, che si incontrano in una perfetta alchimia sonora.

Il 21 agosto alle ore 21.30, Chiara Civello salirà sul palco con “sono come sono”, un nuovo spettacolo per la cantante, compositrice e polistrumentista italiana. Il 25 alle 21.00 altro attesissimo ospite della kermesse zafferanese, Mannarino a 10 anni dal primo tour Corde, torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda. Come tradizione, torna “Calici di stelle” che si terrà il 10 di agosto presso il parco comunale a partire dalle 21,30. E poi ancora Cabaret, Teatro, danza, mostre d’arte e Spettacoli itineranti. È Possibile acquistare i biglietti presso i circuiti TicketOne, Box Office, Tickettando e la tabaccheria Bella in via Roma, 270 a Zafferana.

Il Programma: