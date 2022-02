I FARI DEGLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO, SONO STATI PUNTATI NELLO SCORSO WEEK-END NELLA ZONA DI ADRANO IN PROVINCIA DI CATANIA DOVE PER I BAR PRESI DI MIRA SONO STATI DOLORI

Ancora controlli nel catanese e ancora multe sul fronte delle irregolarità per il green pass per titolari di esercizi commerciali e clienti che non rispettano le norme anti covid19. I fari della polizia sono stati puntati nello scorso week-end nella zona di Adrano e per un bar sono stati dolori.

Le verifiche

In questi mesi sono stati serrati i controlli organizzati dal commissariato di Adrano, diretto dal vice questore Paolo Leone, finalizzati a garantire il rispetto della normativa anti covid19. In particolare quella che obbliga chiunque voglia consumare cibi o bevande al bar, anche al banco, a essere in possesso del cosiddetto “green pass rafforzato”, quello ottenibile all’esito della vaccinazione o a seguito di guarigione dalla malattia.

Le violazioni

E’ stata sanzionata la responsabile di un noto bar del centro adranita, ubicato nella centralissima via Roma, la quale consentiva a un avventore, sprovvisto della certificazione verde, il consumo di alimenti al banco del proprio esercizio. Gli agenti del commissariato, infatti, all’esito del controllo verificavano che l’avventore non era in possesso di green pass. Anche a quest’ultimo, pertanto, veniva comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a 400 euro.

I precedenti controlli

L’ultima ricognizione aveva riguardato il comprensorio di Gravina di Catania dove ad essere sanzionati sono stati il titolare di un esercizio commerciale e i clienti. Nel comune di Valverde, in particolare, il titolare di un negozio di ortofrutta è stato contravvenzionato in quanto ha omesso di controllare il possesso della certificazione ai due clienti. Questi ultimi, a loro volta, sono stati allo stesso modo sanzionati in quanto sprovvisti del green pass.

I controlli a largo raggio

Le attività di controllo per il rispetto delle disposizioni relative al contenimento della diffusione epidemica, hanno visto impegnati i militari della compagnia di Gravina di Catania nello svolgimento di servizi finalizzati alla verifica del possesso della certificazione “green pass”, oltre che all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Sono state oltre 150 le persone controllate e 43 le attività commerciali sottoposte complessivamente a verifica, tra cui bar, supermercati, panifici, ristoranti, pasticcerie, palestre e centri scommesse.