Ancora niente data per le elezioni amministrative in Sicilia che dovrebbero interessare 120 Comuni: quando marzo si appresta a terminare è ormai passato il treno per l’eventuale scelta di un voto a maggio. Troppo tardi per indire le elezioni entro il 29 maggio ultima domenica utile.

Scartata, poi, la data del 5 giugno perché ultimo giorno di un week end lungo che inizia con la festa del 2 giugno la data più probabile resta il 12 giugno. Si tratterebbe di una sorta di election day con il referendum ma i tempi cominciano a stringere anche per questa data. Andare oltre sarebbe davvero difficile e rischioso per l’affluenza alle urne. Già il 12 giugno in Sicilia è piena estate. Il ballottaggio, poi, verrebbe a cadere il 26 giugno con il relativo rischio che in tanti disertino le urne preferendo mare e ferie.

L’avvocato Marco Zambuto, assessore regionale alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica nelle scorse ore ha riferito: “per la riunione di Giunta abbiamo tempo fino a domani, ormai si va verso il 12 giugno”.