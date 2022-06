Articolo…, tratto da… https://messina.gazzettadelsud.it!

Ancora un incidente sulla A18 Messina-Catania: la motrice di un tir, per cause in corso di accertamento, è finita contro la parete di una galleria all’altezza dell’abitato di Briga in un tratto in cui vige il doppio senso di marcia.

Sul posto è intervenuta la sottosezione Boccetta A20 della polizia stradale. E’ stato, inoltre, chiesto l’ausilio della polizia municipale che, al momento, sta dirottando le macchine che viaggiano in direzione Catania verso l’uscita di Tremestieri per farle rientrare in autostrada dal casello di Roccalumera. Gli automobilisti sono rimasti bloccati in entrambe le direzioni. A causa dell’incidente si sono registrate lunghe code, ma il traffico, attualmente, è in via di decongestionamento.

Diversi i commenti e le lamentele di chi è rimasto bloccato: “Nessuna assistenza con 40 gradi e paura. Vergognoso”, sono le parole di un lettore e altri dello stesso tenore. “Sotto il sole dalle 15. Una coda interminabile, nessuna assistenza, vergogna”. E ancora: “Vergogna! In coda, asfissiati dentro la galleria. Si può morire e nessuno che venga a darci assistenza e informazioni. Code interminabili sotto il sole. Ma come si può nel 2022?? Fermi dalle 15 e ancora adesso non si muove niente”.

La situazione sembra andare verso la normalità e il Cas ha confermato che è prevista la riapertura in entrambi i sensi di marcia tra circa mezz’ora.