“Ancora una volta il ministro Matteo Salvini conferma tutta la sua attenzione verso la Sicilia e la città di Palermo in particolare stanziando ben 93 milioni di euro per il collegamento dell’anello ferroviario dal Politeama alla stazione Notatbartolo”. Lo ha affermato in una nota di ieri 27 giugno 2023… Vincenzo Figuccia, deputato regionale della Lega e questore dell’Assemblea regionale siciliana.

Figuccia ha aggiunto: “il finanziamento già decretato permetterà ora l’avvio della gara per l’assegnazione dell’appalto. Con questa ulteriore opera ferroviaria prosegue l’importante lavoro per una nuova mobilità a Palermo. Voglio sottolineare come la presenza al Mit di Matteo Salvini si stia dimostrando determinante per migliorare le infrastrutture della nostra regione, fornendo così occasioni di vero sviluppo e modernizzazione alla Sicilia”.