Ancora una volta in fiamme le sterpaglie che costeggiano la linea ferrata di Gazzi e quindi ancora lavoro per i Vigili del fuoco…, di Messina

ANCHE STAVOLTA..., I POMPIERI SONO INTERVENUTI IMMEDIATAMENTE... VISTA LA VICINANZA DEL COMANDO PROVINCIALE SITO IN VIA SALANDRA, CON IL LUOGO TEATRO DEI ROGHI

Ancora una volta in fiamme le sterpaglie che costeggiano la linea ferrata di Gazzi e quindi ancora lavoro per i Vigili del fuoco, che anche stavolta sono intervenuti immediatamente grazie alla vicinanza con la caserma Bevacqua sede del comando Provinciale, domando l’incendio e rimettendo in sicurezza la zona.

Sulla questione interviene il Presidente della Terza Municipalità Lino Cucè che denuncia una situazione divenuta ormai insostenibile: “malgrado le numerose segnalazioni alle ferrovie non si è proceduto alla messa in sicurezza, da anni ci battiamo per vedere realizzato un parcheggio in zona ma senza alcun risultato”.