“Ancora una volta le mani corrotte della speculazione, volte solo all’arricchimento dei pochi, si allungano verso le nostre terre, la nostra Terra… e ancora una volta noi diciamo NO”! Lo hanno scritto nelle ore scorse, i membri del ‘Movimento NO PONTE’ di Messina sulla loro omonima Pagina Facebook.

Prosegue così il testo: “non vi lasceremo ancora rubare e sfruttare i luoghi in cui viviamo e lasciarci due briciole come risarcimento della devastazione ambientale e umana”.

Ed ancora: “al CORTEO NO PONTE – 12 agosto – Messina scendiamo in strada per ribadire il nostro disaccordo a questo mega-scempio che è il ponte sullo Stretto. Scendiamo in strada per ribadire che il PONTE non è un problema che riguarda solo gli abitanti delle due sponde dello Stretto, ma un dispositivo prima di tutto economico che sottrae risorse a tutte le popolazioni portando avanti un modello di sviluppo obsoleto, distruttivo e insostenibile”.

Termina in tal modo la nota: “ci vediamo tutti a piazza Cairoli, a Messina…, alle 18.00 il concentramento del corteo che sfilerà in città fino ad arrivare a piazza Municipio, che vivremo in concerto sino alla notte con artiste e artisti di tutta la Sicilia e la Calabria”!

“#noponte #siallabelleza #difendiamoloStretto”!