“Andiamo Avanti con Messina Bella Protagonista e Produttiva”. È questo lo spirito che anima il programma di governo del candidato Sindaco Federico Basile.

Un documento che rappresenta la naturale prosecuzione ed integrazione del programma di governo “Messina Bella Protagonista e Produttiva” del Sindaco Cateno De Luca per come si è attuato durante i suoi tre anni e mezzo di amministrazione.

“Io, a differenza degli altri candidati a Sindaco, ha affermato Federico Basile, non sono un corpo estraneo a Palazzo Zanca ed a Palazzo dei Leoni perché ho avuto la possibilità di lavorare a fianco del Sindaco De Luca prima come presidente del collegio dei revisori, poi come consulente per le materie economiche finanziarie e poi come direttore generale del comune e presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione della città metropolitana. Conosco la macchina amministrativa, la situazione economico finanziaria e le strategie delle politiche attuate sia a Palazzo Zanca sia a Palazzo dei Leoni! Noi, a differenza degli altri, sappiamo già come proseguire l’attività amministrativa senza perdere un giorno di tempo! Ho condiviso l’impostazione del nostro programma con i miei assessori ed i candidati al consiglio comunale, integrato con i suggerimenti che ci sono pervenuti dalle forze sociali e sindacali, ordini professionali imprenditori e cittadini anche in occasione dei nostri tour dei villaggi e dei quartieri. Rispetto alle deleghe assegnate agli assessori aggiungo che vorrei occuparmi personalmente della Polizia Municipale e, più in generale, del personale. Innanzi tutto, perché da direttore generale e dirigente della P.M. ritengo di aver maturato una esperienza specifica oltre ad una conoscenza diretta dei dipendenti e delle problematiche relative alla loro organizzazione. E poi, passata l’emergenza Covid, credo sia il momento di ripristinare il tradizionale rapporto diretto tra Sindaco e Polizia Municipale”.