Andrea Bocelli è entusiasta di annunciare il tour 2022 in Concerto per San Valentino. Le date del tour annuale comprendono cinque spettacoli a partire dal 10 febbraio ad Atlanta, e includono soste a Charlotte, Las Vegas, Phoenix e Sunrise, FL a San Valentino stesso.

“Ritornare sul palco significa molto più di un semplice concerto. Per me significa incontrare di nuovo le persone e le cose che amo e condividere una guida comune che mira a celebrare l’amore e la vita”, ha detto Andrea Bocelli a proposito della conferma del Tour In Concerto per San Valentino.

Generale in vendita per tutte le date è lunedì 11 ottobre alle 10 ora locale.

Guarda qui sotto per dettagli completi: