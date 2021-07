Andrea Coffari (avvocato di Firenze): “Immagine nera, come un lutto, come un’insopportabile ingiustizia, nera come i tempi che viviamo, nera come il dolore di una mamma alla quale viene strappato suo figlio”

“Immagine nera, come un lutto, come un’insopportabile ingiustizia, nera come i tempi che viviamo, nera come il dolore di una mamma alla quale viene strappato suo figlio”. A scrivere questo oggi sulla sua Pagina di Facebook è stato l’avvocato di Firenze Andrea Coffari.

Coffari ha aggiunto e concluso: “nera come la società adultocentrica che non è disposta a mettersi dalla parte dei bambini, nera come la coscienza di chi usa violenza ai bambini. Immagine nera come il potere adulto della bigenitorialita’ a tutti i costi, anche al costo di traumatizzare i figli”.