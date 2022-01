Angelo Giorgianni, già magistrato (ora sospeso dai componenti del Consiglio superiore della magistratura di Roma) della Corte d’Appello di Messina, originario di Polistena ma messinese d’adozione e presidente dell’Associazione ‘L’Eretico’, nella serata di mercoledì 26 gennaio 2022 ha partecipato al programma di #Rete4 ‘Zona Bianca’ in onda dopo le 21:20 e condotto da Giuseppe Brindisi [Video]

Angelo Giorgianni, già magistrato (ora sospeso dai componenti del Consiglio superiore della magistratura di Roma) della Corte d’Appello di Messina, originario di Polistena ma messinese d’adozione e presidente dell’Associazione ‘L’Eretico’, nella serata di mercoledì 26 gennaio 2022 ha partecipato al programma di #Rete4 ‘Zona Bianca’ in onda dopo le 21:20 e condotto da Giuseppe Brindisi.

Giorgianni…, che è stato al centro degli attacchi della giornalista Antonella Boralevi la quale lo ha accostato ai cosiddetti ‘no vax’ specificando che questi ultimi sono fanatici, e di quelli del cronista della #Rai Roberto Poletti (comparente anche come ospite nelle trasmissioni di #Mediaset) a sua volta compiaciuto del fatto che gli italiani non leggano perchè in tal modo non hanno letto il libro del già giudice peloritano si è difeso egregiamente sottolineando di non essere un fenomeno da baraccone.