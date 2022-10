Anna Maria Caramia, l’avvocato di Massafra che cura gli interessi dei coniugi Mauro Antonelli e Teresa Cataldo (la cui casa negli anni scorsi è finita nel girone della aste giudiziarie… i consorti sono “ufficialmente” esecutati finiti in mezzo alla strada per un debito iniziale di 4.500 euro del solo marito, che era in regime di separazione di beni dalla moglie che aveva la sua parte di proprietà; solo che la proprietà è stata pignorata per intero e non per quote e dunque è stata pignorata anche la parte della signora che -racconta- non ha mai ricevuto notizia dell’esistenza di un pignoramento sulla sua quota) si trova oggi a Terlizzi dai suoi assistiti.

Il legale tarantino, dalle ore 09.10 del 21 ottobre 2022, sta documentando sulla sua Pagina Facebook le fasi della liberazione (concordata tra le parti) dell’immobile oggetto della Procedura Esecutiva esistente presso il Tribunale competente.