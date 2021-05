Anticipazioni per Non è l’Arena di Giletti…, del 30 maggio 2021

Articolo…, tratto da… www.la-notizia.net.

Questa sera su La7, a partire dalle 20.30, nuova puntata di Non è l’Arena. Una puntata che si preannuncia come sempre esplosiva, visti i temi trattati. Giletti tratterà come sua abitudine i temi più scottanti dell’attualità politica e sociale.

Ospite d’eccezione di questa puntata sarà Enrico Mentana, che sarà intervistato da Massimo Giletti in relazione alle ultime vicende della vita politica italiana.

La pagina sarà dedicata inoltre al commissariamento dell’Anpal e il sollevamento dall’incarico del suo presidente, Domenico Parisi. Ospiti in studio Luciano Capone, Leopoldo Mastelloni, Guido Crosetto, Peter Gomez e Antonio Lenzi.

E si parlerà ancora del caso Grillo: si arricchisce infatti di nuovi elementi l’inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa Ciro e i suoi tre amici di violenza sessuale a seguito delle deposizioni rese dai giovani sotto accusa e la scoperta delle chat tra gli amici del presunto “branco” dopo la notte incriminata. Se ne parlerà Luca Telese, Alessandro Sallusti, Stefania Andreoli, Piper Cusmano e Annalisa Cereghino.

E ancora: tema di grande rilevanza sarà quello della violenza sulle donne, dopo l’esplosione del caso Di Fazio, l’imprenditore farmaceutico arrestato con l’accusa di aver narcotizzato una giovane studentessa e di averne abusato.

Sono in corso da parte degli investigatori ulteriori accertamenti volti ad identificare le altre donne che, in passato, hanno subito abusi sessuali da parte dell’indagato con lo stesso modus operandi. L’ipotesi è infatti quella che si tratti di una condotta reiterata nel tempo. Ospiti in studio Nello Trocchia, Paolo Crepet e Nunzia De Girolamo.

Ampia discussione sarà inoltre effettuata sul tema di Roma criminale. E si tornerà a parlare di Diabolik.

Appuntamento questa sera su La7, quindi, come sempre, per una nuova interessante puntata di Non è l’Arena.