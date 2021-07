Antonello Cracolici…, deputato dell’Assemblea regionale siciliana, afferente al Gruppo del Partito Democratico in un filmato postato il 7 luglio scorso spiega diversi fatti accaduti nei giorni scorsi [Video]

Antonello Cracolici…, deputato dell’Assemblea regionale siciliana, afferente al Gruppo del Partito Democratico in un filmato postato il 7 luglio scorso spiega diversi fatti accaduti nei giorni scorsi.

Cracolici…, è stato oggetto di una manovra tesa a screditarlo attraverso una foto inviata a… www.livesicilia.it che lo ritraeva occupato a seguire un videogioco durante i lavori di una Commissione parlamentare. Il piddino…, ha evidenziato… che a prescindere dagli schieramenti politici è notorio a tutti i colleghi che lui faccia più cose contemporaneamente.

L’esponente dei Democratici…, ha spiegato che probabilmente lo hanno preso di mira… perchè nelle settimane scorse ha presentato una Interrogazione a Palazzo dei Normanni per far luce sui cosiddetti appalti Covid affidati in modo diretto dal sub commissario (delegato dal responsabile che è il presidente della Regione Nello Musumeci) Tuccio D’Urso… una procedura questa che secondo il parlamentare non è regolare. Per questi motivi descritti…, Cracolici ha riferito di avere presentato lo stesso documento all’attenzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Palermo affinchè gli stessi possano indagare per verificare eventuali profili di illiceità.