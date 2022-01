Anziani derubati in casa, arrestato il secondo ladro

Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Insieme a un complice lo scorso luglio avrebbe derubato una coppia di anziani a Baucina sorpresi nel sonno. Quella terribile notte ai due pensionati sono stati portati via gioielli per 2 mila euro.

La vittima, un pensionato 79enne residente a Baucina, era stata svegliata nella notte dal giovane, il quale si era introdotto nell’abitazione dopo aver forzato una finestra. L’anziano ha fatto appena in tempo a vedere il ladro mentre si dava alla fuga e per questo aveva deciso di chiamare immediatamente il 112 segnalando quanto accaduto.

I militari, intervenuti immediatamente, avevano notato solo poche ore prima il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, aggirarsi per le vie del centro per un probabile sopralluogo. L’errore del giovane è stato quello di continuare ad aggirarsi in zona a bordo di uno scooter insieme a un complice. Ne è nato quindi un inseguimento per qualche chilometro fino ad uscire dal centro abitato.

I due quella notte per entrare in casa dei due anziani avevano segato le sbarre delle finestre. Ma l’intuito dei carabinieri quella notte fu determinante, riuscendo a intercettare il topo d’appartamento.