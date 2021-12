“Appena uscito dal Tribunale” [Video]

“Appena uscito dal Tribunale”! A riferirlo in una diretta pubblicata su Facebook dopo le 17.50 di oggi 2 dicembre 2021, è stato il sindaco di Messina Cateno De Luca al termine di una Udienza alla quale ha partecipato in veste di imputato… e della lunga requisitoria iniziata stamane innanzi alla giudice dottoressa Simona Monforte… dopo le 11.40 presso l’Aula ‘G’ del Palazzo di Giustizia… nel contesto del Procedimento Penale riguardante i suoi Caf Fe.Na.P.I. ed una presunta evasione fiscale pari ad oltre 1,7 milioni di € ipotizzata dall’accusa avanzata dai magistrati della Procura della Repubblica di sede, rappresentati in Aula dal sostituto dottor Francesco Massara. Dopo l’intervento del pubblico ministero alle 15.00 il dibattimento si è riaperto con una deposizione dello stesso De Luca, del suo difensore il romano Carlo Taormina e quella dell’avvocato Giovanni Mannuccia legale del coimputato Carmelo Satta… ex presidente della Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori.

Il primo cittadino peloritano, ha così concluso: “purtroppo la sentenza sarà comunicata il prossimo 10 gennaio”!