“Apprendiamo da fonti Giornalistiche che l’Assessora Laura Tringali ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico”. Lo ha scritto ieri sera in un post pubblicato su Facebook, il presidente di Arcigay Messina Makwan, Rosario Duca.

Afferma Duca: “è risaputo che, il rapporto intercorso con lo scrivente n.q. dichiarata e la stessa quale titolare fino a qualche ora fa anche della delega alle P.Opp. e Istruzione, a parte un avvio che lasciava ben sperare, nel tempo si è complicato o forse è meglio dire è divenuto burrascoso al punto che in diverse occasioni ed anche a mezzo stampa gli ho rappresentato il mio pensiero, ovvero che fosse inadeguata alla delega alle P.Opp.! Ciò non toglie che prendiamo le distanze da quanti sui social si stanno scatenando utilizzando termini non consoni da utilizzare verso chiunque e in particolare verso una donna”.

“Nella nostra esperienza ultradecennale di persone impegnate nella lotta per i diritti LGBT+, ci siamo confrontati e continuiamo a confrontarci con amministratori di vari Comuni e spesso molto aspramente. Mai però abbiamo varcato la soglia del limite che la contesa ideologica o se vogliamo chiamarla politica e il rispetto della persona richiede. Il senso di responsabilità ci ha portato, anche quando abbiamo fatto ricorso a denunce verso politici, a non dimenticare che dall’altro lato c’era un essere umano. Il -Restiamo Umani- che spesso pubblichiamo sui nostri social, dev’essere attuato in tutte le circostanze ed in particolare con chi la pensa diversamente. La Dott.ssa Laura Tringali si è dimessa adducendo motivi strettamente personali che non sta certo a noi sindacare. Auspico che non sia nulla di grave e non possiamo che augurarLe ogni bene”.

“Ora si apre una fase delicata per la delega alle Pari Opportunità nel Comune di Messina, non ho nessun timore nel dire che in questi tre anni le due persone che hanno avuto questa delega, non hanno risposto minimamente a quello che la delega stessa richiedeva. Sta ora al Sindaco di Messina provvedere alla sostituzione e mi auguro che questa volta possa essere una persona che oltre al saper rapportarsi, comprenda anche che la delega alle Pari Opportunità non è una delega facile visto l’immenso spazio in cui deve operare e dare risposte. Non è una passeggiata insomma. Per quanto ci riguarda, saremo disponibili al confronto con chi prenderà la delega ma non faremo sconti di alcun tipo su quelle che sono le istanze pro diritti civili e sociali. Ribadiamo la presa di distanza da quanti vogliono usare i social per dare sfogo con volgarità o anche con insulti, rivolti all’ex Assessora. Non fa parte della Cultura di Arcigay Messina e non lo sarà mai”.