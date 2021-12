Approda su Amazon Prime il thriller psicologico “The Elevator” del regista messinese Massimo Coglitore. Prodotto dalla Lupin Film e distribuito da Europictures il film è uscito nelle sale cinematografiche italiane nel 2019 e, dopo essere stato su Sky Cinema ed altre piattaforme, adesso approda sul noto Prime Video del colosso Amazon.

Autore già dei cortometraggi pluripremiati “Uomo di carta” e “Deadline” e del film Rai “Noi due”, in questa nuova pellicola il regista messinese dirige un cast di attori internazionali del calibro di James Parks, Caroline Goodall e Burt Young.

“The Elevator” – girato tra New York e Cinecittà – è la storia di Jack Tramell, impersonato da James Parks, un presentatore che conduce un popolarissimo quiz televisivo negli Stati Uniti. La sera del Labour Day, lungo weekend in cui la città di New York si svuota, Jack viene bloccato in ascensore dalla misteriosa Katherine, sullo schermo Caroline Goodall, che inizia un suo personale sadico quiz che richiama la modalità dello stesso “game” che conduce Jack.

Se l’uomo non risponderà correttamente alle domande della donna perderà una parte del proprio corpo. La donna vuole vendetta e accusa l’uomo di un crimine che non rivela. Ma di quali colpe è incriminato Jack? Lo scopriremo nella battaglia che dovrà affrontare con la inquietante donna. Il thriller racconta in tempo reale, 90 minuti, le inquietudini dei due personaggi, alle prese con i propri segreti, in uno spazio claustrofobico. Il set principale è l’ascensore di un building newyorkese, quasi un luogo di espiazione delle colpe. Nel cast c’è anche Burt Young nomination agli Oscar per il personaggio di Paulie in “Rocky”.