Appuntamento stamane nei saloni dell’Istituto Comprensivo “Mazzini Gallo”, dove già dalle ore 10.30 è presente la senatrice Barbara Floridia, sottosegretario all’Istruzione, oggi in città per partecipare all’iniziativa “Marina, la sirena dei bambini”.

Il progetto curricolare per l’ampliamento dell’offerta formativa è rivolto agli studenti della Scuola Primaria e nasce nel 2018 nella classe IV della Scuola Primaria “G. Mameli” di Marina di Ravenna. Protagonista una sirena, in viaggio per le scuole d’Italia, per far scoprire agli alunni del primo ciclo di studi il legame che la nostra città ha con il mare, con l’obiettivo di aprirsi al mondo.

“La “Sirena” – ha sottolineato la preside della “Mazzini Gallo”, Enrica Marano – è in visita nella nostra scuola e avrà anche modo di assistere nell’attiguo istituto nautico “Caio Duilio” ad un bellissimo spettacolo preparato sul “vascello delle esercitazioni nautiche” dai nostri alunni”.

All’appuntamento parteciperà il provveditore agli studi Stellario Vadalà e nelle vesti di “ex” il professore Gustavo Ricevuto.