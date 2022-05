Armando Maggiari, Presidente di AGD di Messina, è il nuovo Presidente della F.D.G. – Federazione Nazionale Diabete Giovanile. È stato eletto nel corso dell’Assemblea Nazionale del 21 maggio che si è tenuta a Taormina. Maggiari subentra al Presidente Antonio Cabras, che per anni è stato un importante punto di riferimento nel panorama italiano per l’associativismo dei pazienti con diabete. Nella stessa riunione, è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, che resterà in carica per il triennio 2022/2025. Rinnovata anche la carica di Vice presidente che ha visto l’elezione di Salvatore Santoro Presidente di A.G.D. Bologna.

“Ringrazio l’Assemblea per la fiducia accordatami eleggendomi Presidente -ha dichiarato Maggiari – svolgerò il mio mandato con il massimo impegno. Caratterizzerò questo mio ruolo con l’entusiasmo necessario per affermare il ruolo che F.D.G. ha saputo conquistare in 40 anni di associativismo attivo. Sono convinto e certo, sia desiderio di tutti noi, che F.D.G. possa continuare ad essere il mezzo per portare avanti le istanze delle persone con il diabete di tipo 1 nei confronti delle istituzioni nazionali regionali e territoriali”.

Il neo presidente ha inoltre aggiunto: “come Federazione Nazionale, siamo impegnati su importanti valutazioni riguardo al futuro della sanità territoriale. F.D.G. attualmente è in prima linea per affermare i diritti dei giovani con diabete in ambito scolastico e lavorativo. Con il cambio di presidenza instaureremo un nuovo corso: sarà mia intenzione proporre nuove attività che vedranno protagonisti attivi i nostri bambini e giovani con diabete. Infine ringrazio con affetto e una profonda stima Antonio Cabras per quanto svolto in tutti questi anni”.