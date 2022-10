Arrestato…, oggi 19 ottobre 2022… il cantante catanese Niko Pandetta

COSI' COME SCRIVONO I REDATTORI DELL'AGENZIA DI STAMPA ANSA, IN QUESTE ORE A MILANO GLI AGENTI DELLA POLIZIA DI STATO HANNO PROVVEDUTO A FERMARE IL FAMOSO ARTISTA DI CATANIA, CHE DOPO UNA CONDANNA A 4 ANNI DIVENUTA DEFINITIVA ED EMESSA LA SCORSA SETTIMANA DAI GIUDICI DELLA CORTE DI CASSAZIONE A ROMA... SI ERA RESO IRREPERIBILE

Arrestato Niko Pandetta. “La polizia sta eseguendo in queste ore, a Milano, l’arresto del rapper Vincenzo Pandetta, in arte Niko, due dischi d’oro per il singolo Pistole nella Fendi e per l’album Bella vita, in esecuzione di un’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione”, scrive l’Ansa.

“Il cantante, dopo aver pubblicizzato nei giorni scorsi sui social la notizia della sua condanna, si era sottratto al provvedimento ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile della Questura di Milano”.