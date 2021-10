“Asini volanti in azione”! Lo ha riferito oggi pomeriggio, dopo le 17.30, in un post su Facebook, il sindaco di Messina Cateno De Luca.

De Luca ha affermato e concluso: “da oltre mezz’ora attendiamo in consiglio comunale per discutere la relazione sul terzo anno di attività ma i consiglieri comunali (tranne alcuni) non si sono presentati…! Seduta deserta…! Per il secondo anno il consiglio comunale si rifiuta di confrontarsi con me sulle cose fatte e non fatte! Vergogna”!