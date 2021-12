Asm ricorda che da domani (lunedì 6 dicembre) sarà necessario, a partire da quanti hanno compiuto 12 anni, così come in tutta Italia, il greenpass per poter usufruire del servizio bus. È questo l’effetto della stretta sulle certificazioni Covid che saranno necessarie anche in altre situazioni della vita quotidiana. Entra in vigore, dunque, l’obbligo del certificato verde per l’utenza over 12 che utilizza, appunto, i mezzi pubblici.

È quanto previsto dal decreto che avrà effetto a partire da domani. Il tutto, com’è noto è arrivato al termine di una riunione tra i vertici di ministero dell’Interno e ministero dei Trasporti. Quanti non esibiranno, dunque, il green pass non potranno accedere ai mezzi di Asm che effettuano servizio sul territorio.