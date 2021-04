#AspPalermo: le esenzioni ticket per reddito (codici E01, E02, E03, E04) in scadenza il 31 marzo sono state prorogate d’ufficio al 30 giugno 2021. Il provvedimento riguarda gli assistiti per i quali permangono le condizioni di status e reddito autocertificate. Qualora si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile comportanti la perdita del diritto, l’assistito ha l’obbligo di non avvalersi dell’esenzione.

Gli utenti di Palermo e provincia che hanno necessità di attivare l’esenzione ticket per reddito per la prima volta dovranno utilizzare esclusivamente la procedura online collegandosi all’indirizzo internet: