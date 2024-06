Assegnato anche quest’anno il “Premio Ambiente”: il Comandante Generale dell’Ama dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Teo LUZI, ha consegnato ieri, in occasione delle celebrazioni per il 210° Annuale di Fondazione dell’Arma, a militari e Reparti che si sono particolarmente distinti per interventi e iniziative in favore della tutela dell’ambiente e del territorio.

Oggi 5 giugno, oltre ad essere la ricorrenza della fondazione dell’Arma dei Carabinieri, coincide con la Giornata Mondiale dell’Ambiente istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Con questo “Premio”, giunto alla terza edizione, l’Arma intende attribuire un particolare riconoscimento a quei militari che hanno saputo, con acuta attenzione e alta professionalità, prodigarsi nella difesa del patrimonio naturale anche attraverso attività culturali e promozionali che hanno riscosso l’ammirazione dei cittadini e accresciuto l’immagine e il prestigio dell’Amministrazione.

Questo l’elenco dei premiati: