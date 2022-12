“Atex Campania, Confcommercio Sorrento e Confcommercio Piano di Sorrento attribuiscono… -Le Luci della Penisola Sorrentina-, una -luminosa segnalazione- per un cittadino, un imprenditore, un rappresentante istituzionale, un rappresentante associativo, un professionista, un artista, uno sportivo messosi in Luce per una sua iniziativa che merita il plauso dalle nostre associazioni”. Lo hanno scritto in una nota delle scorse ore, Sergio Fedele (Presidente Atex Campania); Vincenzo Ercolano (Presidente Confcommercio Sorrento) e Gianluca Di Carmine (Presidente Confcommercio Piano di Sorrento).

I tre hanno proseguito così: “la -Luce della Penisola Sorrentina- è Francesca Maresca, una splendida artista che grazie alle sue capacità è giustamente definita -La Voce di Sorrento-. Francesca Maresca ha ricevuto il 28 novembre a New York il prestigioso riconoscimento -Callas Tribute Prize- che premia le personalità che si sono contraddistinte nel nome dell’arte e della Cultura. Francesca Maresca con questo attestato ha esaltato nel mondo l’immagine della Penisola Sorrentina. La sua Voce è diventata la nostra Luce”.

“#callastributeprizeny – #francescamaresca – #Italia 🇮🇹 – #sorrentonelmondo – #USA 🇺🇸 – #italiansinger – #internationalsinger”.