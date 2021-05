ATM S.p.A. continua a dare segnali di concreta attenzione nei confronti della Città per far fronte all’emergenza sanitaria ancora in corso. Nella mattina di oggi, il Presidente di ATM Giuseppe Campagna ed il Consigliere di Amministrazione Salvatore Ingegneri hanno consegnato, all’Assessore Massimiliano Minutoli, 450 litri di gel igienizzante, presso il C.O.C (Centro Operativo Comunale) di via Acireale. Il gel è stato, dunque, affidato alla Protezione Civile al fine di distribuirlo ai tanti volontari ed operatori che quotidianamente lavorano in città, soprattutto a supporto delle operazioni di screening e di vaccinazione, per far fronte all’emergenza sanitaria. La scelta è stata animata dalla voglia di supportare chi, quotidianamente, contribuisce a fare girare la complessa macchina del volontariato e della solidarietà, la quale si è dimostrata fondamentale ed imprescindibile per garantire il successo delle operazioni e delle iniziative a tutela della salute dei cittadini durante la pandemia.

“Ringrazio l’ATM SpA per l’attenzione rivolta al personale che costantemente sta fornendo il supporto al Coc e alle attività connesse all’emergenza Covid. Distribuiremo tutto quanto ricevuto – ha dichiarato l’Assessore Minutoli – alle Associazioni di volontariato in coordinamento con i referenti delle singole Associazioni”.

“Con iniziative come questa ATM SpA dimostra ancora una volta di avere a cuore la Città – afferma il Presidente Campagna – essendo un’Azienda, non soltanto al servizio dei cittadini nel quotidiano espletamento dei servizi di trasporto, ma anche un punto di riferimento ed una realtà pronta a mettersi in gioco con altruismo e sensibilità. Si sottolinea, inoltre, che la costante e proficua collaborazione interistituzionale, che oggi più che mai viene dimostrata, può certamente fare la differenza per il rilancio della Città, creando le condizioni per una pronta ed auspicata ripartenza”.

“Siamo orgogliosi di poter dare un contributo fattivo alla comunità – prosegue il Consigliere di Amministrazione di ATM ing. Salvatore Ingegneri – e di garantire un aiuto concreto, soprattutto a chi opera in prima linea, a chi si spende quotidianamente per la città ed a chi assicura un sostegno a coloro che necessitano di maggiori aiuti e supporto in un periodo così difficile. Siamo fermamente convinti che attraverso la cooperazione tra le diverse realtà cittadine si possa incidere positivamente, anche solo attraverso piccoli gesti come questo, sulla vivibilità cittadina”.