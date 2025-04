ATM sarà presente anche nei comuni della provincia di Messina: grazie all’interlocuzione con la Federazione italiana dei tabaccai, l’Azienda Trasporti e la società Sir (Servizi in rete) hanno infatti siglato un accordo che consente di vendere i biglietti del tpl in tutta la provincia messinese, da Tusa a Giardini Naxos.

L’iniziativa è stata illustrata stamattina nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede di ATM, alla quale hanno partecipato il sindaco Federico Basile, la presidente di ATM Carla Grillo e il presidente provinciale della Federazione italiana dei tabaccai di Messina Salvatore Barbera.

“Grazie alla convenzione tra ATM e Sir adesso sarò possibile munirsi del titolo di viaggio direttamente nei propri luoghi di residenza, presso i tabaccai che fanno parte del circuito Sir! Da sindaco della Città Metropolitana, per me è davvero motivo di grande soddisfazione poter dare ai cittadini di tutti i comuni del messinese la possibilità di acquistare i biglietti del tpl direttamente nel luogo di residenza. ATM continua il suo percorso di crescita e dopo essere approdata al comune di Villafranca, con questa nuova iniziativa rafforza la sua presenza in tutta la provincia”. Così si è espresso il sindaco Basile.

Alle parole del Primo cittadino fanno eco quelle del vicesindaco Salvatore Mondello: “in virtù dell’accordo sottoscritto da ATM e Sir, adesso chi arriva a Messina dalla provincia e ha l’esigenza di spostarsi da un punto all’altro della città con i mezzi pubblici potrà avere già in tasca il biglietto, senza doversi preoccupare di cercare un rivenditore e perdere magari tempo prezioso. ATM prosegue sulla strada del cambiamento, avendo sempre come unico obiettivo la realizzazione di un sistema di trasporto pubblico locale efficiente, moderno e sostenibile”.

La presidente di ATM Grillo spiega che l’accordo tra ATM e Sir coinvolge anche la città di Reggio Calabria e commenta: “siamo felici di poter dare risposte concrete alle richieste di numerosi utenti, residenti nella provincia messinese e nella città di Reggio Calabria, che in questi mesi ci hanno chiesto di dare loro la possibilità di acquistare i titoli di viaggio direttamente nei comuni di residenza. Questa iniziativa agevola certamente gli utenti abituali, ma sono certa che si rivelerà utile anche per acquisire nuovi utenti e promuovere l’utilizzo del mezzo pubblico, favorendo sempre di più una mobilità sostenibile. Ringrazio per l’interlocuzione la Federazione dei tabaccai e anche la società Sir, con cui da giugno 2023 è stata stata avviata una proficua partnership, che continua a dare ottimi frutti”.

Il presidente della Federazione provinciale dei Tabaccai di Messina Barbera ‘esprime grande soddisfazione per il dialogo avviato con ATM, sottolineando che in virtù di questo accordo “vengono ulteriormente implementati i servizi alla cittadinanza”‘.

Nel corso dell’incontro odierno con i giornalisti, i rappresentanti istituzionali di Comune e ATM hanno presentato altre due novità: