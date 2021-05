Attimi di paura intorno alle 13.00 a Messina…, quando un’auto, una Fiat Seicento di colore bianco mentre percorreva la Via del Santo nei pressi del cimitero monumentale improvvisamente, dopo che una spia si era accesa sul cruscotto, ha iniziato ad emettere fumo

Testo…, tratto da… www.messinaindiretta.it.

Attimi di paura intorno alle 13.00 quando un’auto, una Fiat Seicento di colore bianco mentre percorreva la Via del Santo nei pressi del cimitero monumentale improvvisamente, dopo che una spia si era accesa sul cruscotto, ha iniziato ad emettere fumo, il conducente spaventato ha appena fatto in tempo ad accostare e ad allontanarsi dall’auto che il fumo si è trasformato in fiamme, distruggendo interamente la vettura, come si può vedere dalle foto allegate. Traffico rallentato nell’importante arteria cittadina a causa del fumo che ha annebbiato la zona.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco che rapidamente sono riusciti a domare l’incendio. Sul posto la Polizia Municipale che sta effettuando il rilievi per cercare di accertare le cause dell’improvviso rogo e per fluidificare il traffico congestionato dalle lunghe code di auto formatesi sulla trafficata arteria cittadina.