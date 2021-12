Attraverso un odierno comunicato stampa, Bernardo Alagna il commissario dell’Asp di Messina ha reso nota una sua decisione su una struttura cittadina

I PAZIENTI COVID ED IL PERSONALE DELLA CLINICA OPUS DI VIA PALERMO, SONO STATI TRASFERITI IN UN NUOVO COMPLESSO SITUATO IN VIA SANTA CECILIA

Attraverso un odierno comunicato stampa, Bernardo Alagna il commissario dell’Asp di Messina comunica che: “i pazienti e il personale della struttura Opus di via Palermo sono stati trasferiti in un nuovo complesso (per pazienti Covid) dotato di ogni assistenza in via Santa Cecilia”.