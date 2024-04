QUESTI I TEMI DI “AGORÀ” IN ONDA MARTEDÌ 30 APRILE, IN ONDA ALLE 8.00 SU RAI 3

Attualità politica, Consiglio dei Ministri e superbonus del lavoro per chi assume con contratto stabile. Cambiamento climatico e siccità, un’Italia sempre più calda e una Sicilia senza acqua. Questi i temi di “Agorà” in onda martedì 30 aprile, in onda alle 8.00 su Rai 3.

Ospiti di Roberto Inciocchi sono: Angela Azzaro, giornalista; Giovanni Sallusti, direttore Radio Libertà; Ugo Cappellacci, Forza Italia; Filippo Scerra, Movimento 5 Stelle; Leonardo Becchetti, economista; Luca Mercalli, meteorologo; Carlo Cambi, La Verità; Simone Ficicchia, Ultima Generazione.