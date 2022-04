Aveva allestito una serra artigianale in casa, corredata di tutti gli strumenti necessari per la coltivazione casalinga di cannabis;

di cannabis; Si tratta di un messinese di 37 anni.

L’uomo arrestato ieri dai poliziotti delle Volanti, aveva messo in piedi, in un appartamento di via Risorgimento in uso a lui, un laboratorio per la produzione di sostanza stupefacente, attrezzandosi con lampade, aeratori, irrigatori e fertilizzanti. 8 le piante di cannabis rinvenute e sequestrate, a seguito della perquisizione effettuata, insieme a Kg 1,550 di marijuana.

Nell’appartamento sono state rinvenute, altresì, numerose riviste relative alla coltivazione di canapa indiana. Sequestrati a suo carico, inoltre, nell’appartamento ove l’uomo risiede abitualmente con la mamma, circa 350 grammi di marijuana e quasi 3 grammi di hashish, che teneva in 24 barattoli custoditi in camera da letto, un bilancino di precisione, e la somma di denaro pari ad € 36.579 suddivisa in banconote e monete di vario taglio. Dopo l’arresto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa di convalida del G.I.P.!