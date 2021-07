Aveva tentato il colpo grosso: un furto da 2 mila euro di gioielli che doveva essere facile facile in casa di un anziano, ma grazie all’intuito dei carabinieri il topo di appartamento è stato intercettato

Aveva tentato il colpo grosso: un furto da 2 mila euro di gioielli che doveva essere facile facile in casa di un anziano. Ma l’intuito dei carabinieri è stato determinante, riuscendo a intercettare il topo d’appartamento. Ne è nato un inseguimento finito con l’arresto del malvivente, un 29enne di Bagheria. L’operazione andata a buon fine è stata portata avanti da militari della stazione di Baucina.

La vittima, un pensionato 79enne residente a Baucina, era stata svegliata nella notte dal giovane, il quale si era introdotto nell’abitazione dopo aver forzato una finestra. L’anziano ha fatto appena in tempo a vedere il ladro mentre si dava alla fuga e per questo aveva deciso di chiamare immediatamente il 112 segnalando quanto accaduto.

I militari, intervenuti immediatamente, avevano notato solo poche ore prima il 29enne, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, aggirarsi per le vie del centro per un probabile sopralluogo. L’errore del giovane è stato quello di continuare ad aggirarsi in zona a bordo di uno scooter insieme a un complice. Ne è nato quindi un inseguimento per qualche chilometro fino ad uscire dal centro abitato.

Il giovane bagherese è stato bloccato e arrestato mentre il complice, che si è dato alla fuga per le campagne con la refurtiva, circa 2 mila euro in gioielli le cui ricerche sono ancora in corso, è stato rintracciato dopo alcune ore e denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria. Dopo la convalida dell’arresto, per il 29enne, già sottoposto a libertà vigilata, il gip di Termini Imerese ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Indagano invece i carabinieri a Partinico per un furto in un appartamento del centro storico. Ad avere sporto denuncia la stessa vittima che risiede nell’immobile preso di mira, una donna di origini rumene di 34 anni. È stata lei ad accorgersi che qualcuno era entrato all’interno della sua abitazione in via Armato nella tarda mattinata di ieri, trovando la porta d’ingresso forzata e l’immobile completamente messo a soqquadro. Secondo quanto denunciato dalla vittima le sarebbero stati rubati vari oggetti personali per un valore all’incirca di 3 mila euro. In zona esistono diversi sistemi di videosorveglianza, installati nelle abitazioni vicine, che potrebbero aver ripreso il ladro e che quindi sarebbero utili per le indagini.