IL SOGGETTO..., E' STATO FERMATO... IN OTTEMPERANZA AD UN PROVVEDIMENTO EMESSO DAL MAGISTRATO DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO

Aveva violato le prescrizioni imposte da una misura alternativa alla detenzione, l’uomo tratto in arresto dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Trapani, domenica scorsa, sulla base di un provvedimento di revoca emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

Il trentanovenne trapanese, è stato rintracciato dagli operatori della Squadra Volante, a bordo di una vettura rubata sulla quale occultava anche della refurtiva.

Per l’uomo si sono così aperte le porte della locale casa circondariale: dovrà infatti scontare la pena residua in regime di carcerazione. Al termine degli accertamenti sul veicolo e sugli oggetti sottratti trovati a bordo, il malvivente è stato anche denunciato per ricettazione.