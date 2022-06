A SCRIVERLO L'1 GIUGNO 2022, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, E' STATO GINO STURNIOLO IL CANDIDATO SINDACO DELLA LISTA 'MESSINA IN COMUNE' ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO PROSSIMO

Avevamo promesso che saremmo stati l’anomalia di questa campagna elettorale: “Lo siamo stati…, oggi mi sento di dire che siamo gli unici realisti”. Lo ha scritto l’1 giugno 2022 sulla sua Pagina Facebook, Gino Sturniolo, il candidato sindaco della Lista ‘Messina in Comune’… alle Elezioni del 12 giugno prossimo.

Così ha concluso Sturniolo: “noi che non chiediamo un voto, ma offriamo una battaglia, raccontiamo la realtà, diciamo la verità. Negli altri solo vuoto populismo, che sarà buttato via il giorno dopo le elezioni insieme ai manifesti non più utilizzabili”.