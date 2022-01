Avrebbe ammesso di aver sparato ma non con l’intenzione di uccidere Piopaolo Mirabile, il 17enne di Noto, morto il 4 dicembre, due giorni dopo essere stato centrato alla testa da un proiettile

IL PRESUNTO ASSASSINO, UN 33ENNE DELLO STESSO LUOGO DELLA VITTIMA, NEL CORSO DELL’INTERROGATORIO SVOLTOSI INNANZI AL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI SIRACUSA, DOTTOR ANDREA MIGNECO HA FORNITO IN UDIENZA LA PROPRIA RICOSTRUZIONE DEI FATTI E SUCCESSIVAMENTE E' STATO RIACCOMPAGNATO IN CARCERE