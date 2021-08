Avrebbe potuto avere…, conseguenze peggiori l’incidente di cui ieri sera è stato vittima un giovane escursionista messinese… che stava facendo trekking lungo i sentieri di Vulcano, allorquando nel perdere l’equilibrio è caduto battendo la testa. L’urto gli ha fatto perdere l’orientamento non consentendogli di ritrovare la strada per tornare nel centro abitato. Il giovane è riuscito a chiamare i familiari che si sono accorti della gravità della situazione e hanno chiamato i carabinieri.

I militari hanno quindi organizzato e coordinato le immediate ricerche, condotte insieme ai volontari del posto. Poco dopo il ragazzo è stato localizzato in una scarpata di Capo Grillo. Per lui alcune contusioni ed escoriazioni, subito medicate sul posto prima del trasferimento in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina per trauma cranico con commozione cerebrale. Non è in pericolo di vita.