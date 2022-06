Avviate oggi le prime visite protocollari del Sindaco Federico Basile, che nel corso della mattinata è stato ricevuto in visita di cortesia, dal Prefetto di Messina Cosima Di Stani e dal Comandante Provinciale dei Carabinieri colonnello Marco Carletti.

“Si è trattato di incontri molto cordiali e proficui in quanto finalizzati anche alla prosecuzione dei rapporti di cooperazione e collaborazione già avviati in questi anni dall’Amministrazione De Luca. Nel corso di queste visite ho riscontrato ampia disponibilità ad avviare percorsi comuni in totale sinergia e al tempo stesso ho trasmesso quei valori di dialogo e apertura che hanno caratterizzato il percorso degli ultimi anni, segnando una svolta nei rapporti tra Enti. Spesso infatti si è lavorato insieme per raggiungere risultati comuni nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza, avendo come esclusivo punto di riferimento il bene della collettività e della comunità che mi onoro di rappresentare”.

Le visite protocollari proseguiranno nella giornata di domani.