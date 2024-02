Avviati secondo cronoprogramma i lavori nei tre punti previsti per il terzo step dal Progetto di mitigazione della vulnerabilità della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo, ovvero a Roccalumera, Pezzolo e Tremestieri.

Dalle prime ore di questa mattina, tecnici e operai stanno procedendo con gli interventi lungo la tubazione adduttrice principale. Tutto procede secondo programma anche al Centro Operativo Comunale (COC), attivo con orario 07:00 – 24:00, per dare supporto alla popolazione e accogliere le richieste di intervento unicamente al numero 090-22866.

Il COC sarà l’unico organismo che gestirà da oggi 23 febbraio a domenica 25, le azioni di assistenza alla popolazione, curando dunque gli approvvigionamenti con le autobotti mobili in tutto il territorio, avvalendosi della struttura di protezione civile attiva anche in casi come questo, cui AMAM presenzia con proprie unità, per ridurre al massimo i disagi dei cittadini.

Si potrà sempre contare, dalle ore 07:00 alle ore 24:00, sulle postazioni fisse di n°3 autobotti, dislocate dal COC presso la rotatoria Annunziata, la rotatoria Granatari e piazza Chiesa di San Michele

Attivi H 24, da oggi venerdì 23 a domenica 25 febbraio i n°4 punti di approvvigionamento idrico presso gli impianti gestiti da AMAM in:

Sede AMAM, viale Giostra – Ritiro;

via Girolamo Savonarola, incrocio via Onofrio Gabriele (pressi piazza Castronovo);

viale Europa, pressi Ospedale Piemonte;

viale Principe Umberto, pressi Serbatoio Torre Vittoria – incrocio con la via Michele Amari.

Si invita sempre la popolazione a fare uso parco della risorsa idrica e a seguire tutti gli aggiornamenti di AMAM sul sito www.amam.it e sulla pagina social https://www.facebook.com/amamspa