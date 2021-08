Barbara Foria arriva su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) con uno spettacolo…, tutto da ridere [Video]

Barbara Foria arriva su Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) con uno spettacolo tutto da ridere, “Euforia!”. Un one woman show, la stand-up comedy più rosa che c’è, una esilarante satira sociale su tutti gli stereotipi femminili, in onda in prima visione assoluta, lunedì 30 agosto in prima serata.

Un mirabolante viaggio nel mondo della donna d’oggi, al tempo dei social, di whatsapp, dell’amore sempre più virtuale e sempre meno reale, con una donna alle prese con il corpo che cambia e il metabolismo che va in blocco, come le caldaie, e mai che all’orizzonte si vedesse un idraulico bravo capace di sbloccare la situazione. Barbara Foria affronta con la solita ironia e con la sua ineguagliabile carica energetica i vizi e le virtù dell’essere donna oggi con la D maiuscola, in balia di uomini con c minuscola (la c di cuore). La tesi è semplice: la vita va vissuta con ironia, gioia e tanta euforia. Anche quando si diventa grandi. Anche quando da sesso droga e rock and roll si passa alle serie tv in streaming, tachipirina e canti gregoriani. È normale, ci si evolve.

Quale sarebbe il problema? Che l’appellativo diventa milf? In realtà Milf è l’acronimo di Mo’ Inizia La Felicità. Felicità per chi ha finalmente capito che al cuor non si comanda però magari si può consigliare. Che l’amore fa male, specialmente quando se ne fa troppo poco. E che certi fidanzati sono come le magliette dei grandi magazzini: all’inizio ci esci, alla fine ci vai solo a dormire.

Ma per sentirsi più leggeri non serve volare, a volte basta sorvolare. Perché la perfezione non esiste, ma certi difetti possono essere meravigliosi. E allora viva le debolezze, le pecche, le imperfezioni che ci rendono vere, uniche e straordinariamente normali. In questo spettacolo, scritto con Stefano Vigilante e Manuela D’Angelo e diretto da Claudio Insegno, la travolgente artista napoletana presenta il meglio della sua produzione artistica arricchito da tante novità e tanti nuovi spunti di riflessione.