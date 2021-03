“Basta con i lockdown, le chiusure generalizzate e misure contrarie al buonsenso”! Lo ha scritto oggi sulla sua Pagina Facebook, il sindaco di Avola (SR) e vice presidente dell’Anci Sicilia, Luca Cannata.

Cannata ha aggiunto e concluso: “con l’auspicio che il governo nazionale mettesse in campo ogni strategia per far ripartire il turismo in sicurezza, noi non ci siamo mai fermati nella promozione turistica del nostro territorio. Avola e le sue bellezze, sono nella rivista Borghi Magazine redatta ad inizio anno anche in inglese e distribuita oltre che in Italia anche nelle più importanti città europee con diffusione negli Stati Uniti e negli Emirati Arabi. Andiamo avanti e guardiamo con speranza alla stagione estiva e ad una ripartenza dell’intera economia”.

