L'EX CONCORRENTE MESSINESE, DEL PROGRAMMA MEDIASET, DOPO ESSERE STATA A MESSINA IN VIA DON BLASCO AI PIEDI DELLA STATUA REALIZZATA DAL MAESTRO ALEX CAMINITI HA FATTO TAPPA A LIPARI PRESSO LA STORICA STRUTTURA DENOMINATA “HOTEL VILLA AUGUSTUS”

Bellezza mozzafiato, a 44 anni, Marina La Rosa, è ancora l’affascinante, sensuale e irriverente “ragazza” che a vent’anni ha animato la primissima edizione del reality show “Grande Fratello” in onda su Canale5 a settembre del 2020.

Dopo aver posato davanti l’opera di Alex Caminiti per rendere omaggio a Messina e alla giovane ”guerriera” posizionata in via don Blasco, l’ex concorrente della prima edizione del programma Mediaset, ha fatto tappa alle Eolie.

A Lipari la La Rosa, ha fatto un breve soggiorno presso la storica struttura denominata “Hotel Villa Augustus”, famosa per il suo ambiente immerso nel verde e per la vicinanza alle attrazioni che la città offre ai visitatori.

La foto dell’articolo, ritrae insieme, il collaboratore receptionist dell’Albergo Pietro Genovese De Francesco, con Marina La Rosa.