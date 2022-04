“Benvenuti su -Scherzi a Parte-” [Video]

AD EVIDENZIARLO NEL CORSO DI UNA DIRETTA EFFETTUATA (MENTRE ERA A TORRE FARO) NELLA MATTINATA DI IERI 10 APRILE 2022, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK, E' STATO NINO GERMANA' IL PARLAMENTARE MESSINESE DI MONTECITORIO A ROMA, AFFERENTE AL GRUPPO DELLA LEGA, PER RIBADIRE CHE NON DEVE ESSERE LUI A FARE PASSI INDIETRO RISPETTO ALLA SUA PROPOSTA DI CANDIDARSI A SINDACO DI MESSINA NEL #CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 12 GIUGNO, MENTRE AD ESEMPIO MAURIZIO CROCE PRESENTATO AL TAVOLO DELLO SCHIERAMENTO DA BEPPE PICCIOLO ED ALTRI E' UN SOGGETTO NON VINCENTE E DIVISIVO