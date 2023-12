SI È APPRESO CHE BEPPE GRILLO, 75 ANNI, SI È PRESENTATO NELLA MATTINA DI DOMENICA SCORSA, 10 DICEMBRE, AL PRONTO SOCCORSO ED È STATO TRATTENUTO PER ACCERTAMENTI

Beppe Grillo, il fondatore del Movimento 5 Stelle, è ricoverato in ospedale a Cecina, in provincia di Livorno, in Toscana.

Ne dà notizia Il Tirreno

Si è appreso che Beppe Grillo, 75 anni, si è presentato nella mattina di domenica scorsa, 10 dicembre, al Pronto Soccorso ed è stato trattenuto per accertamenti. Comunque, non si tratterrebbe di nulla di grave.

